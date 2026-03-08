США и Израиль за ночь атаковали четыре иранских нефтехранилища

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Военные США и Израиля в ночь на воскресенье атаковали четыре нефтехранилища в Тегеране и его округе, сообщают иранские СМИ.

По их данным, ударам также подвергся объект, имеющий отношение к системе транспортировки нефти.

Все объекты получили повреждения, разгорелись пожары. При этом, по данным нефтяной компании NIORDC, огонь удалось взять под контроль.

Власти Тегерана утром в воскресенье объявили, что из-за ударов ограничили продажу топлива 20 литрами на человека в сутки. Агентство EFE отмечает, что до начала боевых действий такого рода ограничения уже существовали и варьировались от 30 до 40 литров.

Удары по нефтехранилищам спровоцировали отрицательные последствия и для экологии: над Тегераном образовались облака черного цвета, а местная организация по защите окружающей среды призвала жителей не выходить на улицу из-за риска кислотных дождей.