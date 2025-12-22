В Алеппо произошли столкновения между курдскими ополченцами и сирийскими правительственными силами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Столкновения между курдским ополчением и правительственными войсками Сирии начались в городе Алеппо в районах Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами, сообщает "Аль-Арабийя".

В МВД Сирии заявили, что курдские бойцы атаковали правительственных служащих на КПП в этих районах. По данным властей, от обстрелов курдов погиб один человек; два бойца правительственных сил и трое служащих гражданской обороны получили ранения.

В свою очередь в возглавляемой курдами коалиции Сирийские демократические силы (СДС) обвинили в атаке противоположную сторону. В СДС сообщили, что при нападении с использованием минометов и тяжелых вооружений пострадали двое курдских бойцов и пять мирных жителей.

В октябре этого года в этих районах уже происходили перестрелки с участием СДС и сил правительства. Впоследствии Дамаск объявил о всеобъемлющем перемирии с курдскими силами.

В понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Дамаск отмечают нежелание СДС выполнить соглашение с Сирией от 10 марта этого года и войти в состав сирийской армии.

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали различные СМИ, с тех пор конкретных шагов в данном направлении не последовало.