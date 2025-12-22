Нетаньяху заявил, что любые действия Ирана против Израиля встретят серьезный отпор

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Израиль пойдет на решительные меры в ответ на любые действия Ирана против него, заявил в понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Я хочу четко донести до Ирана: любые действия против Израиля встретят очень суровый ответ", - приводит газета The Times of Israel слова Нетаньяху.

Он отметил, что Израилю известно о том, что Иран в последнее время проводит учения. Премьер добавил, что намерен обсуждать с президентом США Дональдом Трампом ядерную активность Тегерана.

"Мы следим за всем этим и проводим необходимые приготовления", - отметил Нетаньяху.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

Между тем, в понедельник иранские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что, вероятно, в разных провинциях Ирана военные проводили испытательные пуски ракет.

В субботу телеканал NBC со ссылкой на ряд источников сообщил, что Нетаньяху на готовящейся встрече с Трампом собирается заявить о необходимости пойти на новую операцию против Ирана из-за роста его ракетного потенциала.