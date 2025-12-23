В Иране предупредили, что еще не полностью задействовали свой ракетный потенциал

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Иран еще не задействовал в полной мере потенциал военной ракетной программы, заявил замначальника Генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Ракетный потенциал Ирана полностью готов к применению (...) его еще не использовали", - сказал Шекарчи.

По его словам, основная часть иранского ополчения ("Басидж") а также ВМС и сухопутных сил пока не мобилизована, хотя "у Ирана есть возможность это сделать".

Шекарчи отметил, что в несмотря на военную операцию Израиля и США летом этого года, "военная деятельность Ирана не была нарушена, страна нарастила свою мощь (...) добилась осязаемых результатов".

При обмене ударами с Израилем в июне этого года иранские ракеты "Фаттах" "смогли прорвать передовые мировые системы ПРО", в том числе систему ПРО THAAD, а ракетные удары были высокоточными, добавил он.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

В конце июля CNN со ссылкой на источники сообщала, что вооруженные силы США потратили около 25% запасов ракет для систем ПРО THAAD в ходе ирано-израильского конфликта. США задействовали две из семи имеющихся систем THAAD, потратили около 100 - 150 противоракет. CNN отмечала, что "использование столь большого количества перехватчиков в столь короткий срок свидетельствует о пробелах в противоракетной обороне США".

Телеканал NBC со ссылкой на ряд источников сообщил 20 декабря, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается сказать Трампу о необходимости пойти на новую операцию против Ирана из-за роста его ракетного потенциала. 22 декабря Нетаньяху предупредил, что Израиль пойдет на решительные меры в ответ на любые агрессивные действия Ирана.