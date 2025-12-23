Поиск

Трамп призвал Колумбию немедленно закрыть производство наркотиков

Американский лидер призвал Мадуро "быть поосторожнее"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал власти Колумбии немедленно закрыть предприятия, которые производят наркотики на территории республики.

"Новый лидер Колумбии (Густаво Петро - ИФ) - зачинщик проблем. И ему лучше быть поосторожнее. Ему лучше закрыть эти кокаиновые предприятия", - сказал он журналистам.

По словам Трампа, на территории Колумбии "есть как минимум три крупные кокаиновые точки, и мы знаем, где они находятся, так что лучше закрыть их быстро".

Трамп призвал президента Колумбии, в противном случае, "поберечь себя". Американский президент также призвал к осторожности и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Если он хочет играть жестко, то это будет последний раз, когда он играет, и ему лучше быть поосторожнее", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Мадуро отказался от власти, Трамп отметил: "Я не знаю. Если бы он сделал это, то, наверное, поступил бы мудро".

