США нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну в Тихом океане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана, предположительно, перевозившему наркотики, погиб один из членов экипажа, сообщает во вторник Южное командование США.

"22 декабря по указанию военного министра Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по неприметному судну, эксплуатируемому террористическими организациями в международных водах", - говорится в сообщении Южного командования США в соцсети X.

В нем отмечается, что на судне погиб один человек. Никто из военнослужащих США не пострадал.

По подсчетам американских СМИ, по меньшей мере 105 человек погибли в результате ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, в рамках операции Southern Spear. Ее цель - сокращение оборота наркотиков.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном. Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило о готовности привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.

