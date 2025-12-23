Поиск

Правительство Йемена и хуситы договорились об обмене военнопленными

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Йемена и хуситы подписали соглашение об обмене примерно 3 тысяч военнопленных, сообщают ближневосточные СМИ.

"Сегодня мы подписали соглашение по крупномасштабному обмену пленными: мы получим 1,7 тыс. наших людей в обмен на 1,2 тыс. бойцов другой стороны", - заявил представитель хуситов Абдулкадер аль-Мортада.

Представитель йеменских властей Маджид Фадхаил подтвердил факт заключения соглашения.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского правительства.

Йемен Иран хуситы
