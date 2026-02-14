Поиск

Поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный электрокабель в Балтийском море

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Поврежден подводный электрический кабель, проходящий по дну Балтийского моря и соединяющий Польшу и Швецию, сообщила госкомпания Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE, "Польские электроэнергетические сети").

"Энергоснабжение между Польшей и Швецией временно прервано из-за повреждения. Энергосистема работает стабильно, и все критерии безопасности соблюдены. На данный момент все указывает на то, что отключение не было вызвано преднамеренными действиями", - говорится в сообщении.

Как добавили в PSE, "ведется подготовка к ремонту поврежденного компонента".

Повреждение касается введенной в эксплуатацию в 2000 году кабельной линии постоянного тока SwePol, длиной более 250 км, мощностью до 600 МВт.

Балтийское море Швеция Польша PSE
