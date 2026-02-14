Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

Джон Хили Фото: Zuma\TAСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, которые считают связанными с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Хили встретился с партнерами из стран Балтии и Скандинавии, чтобы обсудить захват танкеров, связанных с российским "теневым флотом" (...) по словам одного из участников мероприятия, встреча Объединенных экспедиционных сил - группы из 10 стран, взявших на себя ответственность за северную часть Атлантического океана и Балтийское море, прошла "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности", - информирует агентство.

Во встрече также принял участие начальник штаба обороны ВС Британии Ричард Найтон, представивший ряд вариантов действий, включая совместные операции по захвату танкеров.

По словам одного из собеседников агентства, неясно, в какой мере США могут быть вовлечены в данную инициативу, однако, вероятно, между США и другими странами будет идти некоторая координация.

Bloomberg напоминает, что США, ЕС и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров под предлогом их связи с РФ.