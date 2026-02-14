Поиск

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами
Фото: AP/TAСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия рассматривает возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью с россиянами, сообщил в субботу министр обороны Антти Хакканен агентству новостей STT.

"Министерства изучают, можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью, совершённые в Финляндии гражданами стран из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава военного ведомства, "ретроспективное вмешательство будет применяться ко всем типам недвижимости и даже к сделкам, совершённым за последние 20 лет".

По его словам, это делается с целью обеспечить национальную безопасность.

"В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью", - сказал Хакканен.

В июле 2025 года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Закон был принят в стране в апреле 2025 года, Хакканен тогда предупрждал, что в числе следующих мер по усилению безопасности – "законодательство, расширяющее возможности для вмешательства в недвижимость, которая уже была приобретена".

Финляндия Антти Хакканен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

 В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

 Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 14 февраля

США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля

 США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля

Рубио обсудил с Рютте военные расходы стран НАТО

Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

 Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор после изменения ее Конституции

Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

 Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

Швеция выделит 100 миллионов евро на поддержку Украины
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 58 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });