В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

Фото: AP/TAСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия рассматривает возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью с россиянами, сообщил в субботу министр обороны Антти Хакканен агентству новостей STT.

"Министерства изучают, можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью, совершённые в Финляндии гражданами стран из-за пределов Европейского союза и Европейской экономической зоны", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава военного ведомства, "ретроспективное вмешательство будет применяться ко всем типам недвижимости и даже к сделкам, совершённым за последние 20 лет".

По его словам, это делается с целью обеспечить национальную безопасность.

"В Финляндии за последние 20 лет существовал слишком наивный подход к контролю над недвижимостью", - сказал Хакканен.

В июле 2025 года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Закон был принят в стране в апреле 2025 года, Хакканен тогда предупрждал, что в числе следующих мер по усилению безопасности – "законодательство, расширяющее возможности для вмешательства в недвижимость, которая уже была приобретена".