Песков заявил о развитии отношений РФ и Азербайджана в русле договоренностей президентов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит действовать в русле договоренностей, достигнутых между Москвой и Баку, на недавней встрече президентов двух стран в Душанбе, заявили в Кремле.

"Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая прошла в Душанбе совсем недавно, и в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, мы будем действовать", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого опубликован в телеграм-канале "Вестей".

В Кремле с пониманием отнеслись к отсутствию на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Это бывает, рабочий график президента иногда не позволяет совершать поездки, но тем не менее Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ, разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться", - сказал Песков.