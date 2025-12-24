Поиск

Санта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун Рождества

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Санта Клаус в канун католического Рождества отправился в путешествие по всему миру, чтобы доставить подарки, сообщает в среду Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД).

По традиции, американские и канадские военные запустили трансляцию на специальном сайте, чтобы все желающие в режиме реального времени смогли следить за передвижением Санта Клауса.

Согласно этим данным, он покинул Северный полюс в 14:00 по московскому времени. Он передвигается на своих волшебных санях, запряженных девятью оленями, во главе которых - знаменитый красноносый олень Рудольф.

По данным НОРАД, Санта Клаус уже посетил Дальний Восток России, а теперь направляется в южную часть Тихого океана. К настоящему моменту он уже доставил свыше 125 млн подарков.

НОРАД поясняет, что использует системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта Клауса.

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

