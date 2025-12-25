Поиск

Пхеньян испытал новейшие зенитные ракеты

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В среду в Северной Корее провели испытание новейших зенитных ракет, за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

"24 декабря Главное управление ракетостроения КНДР провело на Японском море испытательный запуск разрабатываемых новейших зенитных ракет большой высоты и дальности", - сообщило агентство.

Уточняется, что это первое испытание, "нацеленное на оценку тактико-технических характеристик новой системы зенитной ракеты большой высоты и дальности" в рамках развития технологий средств ПВО.

Запущенные ракеты поразили условные воздушные цели на расстоянии 200 км.

"Ким Чен Ын поздравил с успехом испытания", - подчеркивает ЦТАК.

КНДР зенитные ракеты испытание
