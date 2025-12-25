Поиск

Трамп поздравил американцев с Рождеством, отметил успехи своей администрации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил с Рождеством всех сограждан, в том числе левых радикалов.

"Счастливого Рождества всем, включая радикальную левую сволочь, которая делает все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но у нее это плохо получается", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Американский президент отметил успехи своей администрации.

"Что у нас действительно есть, так это рекордный уровень фондового рынка, (...) самые низкие показатели преступности за последние десятилетия, отсутствие инфляции и вчерашний рост ВВП на 4,3%, что на два пункта выше ожиданий", - отметил Трамп.

По мнению главы государства, введенные им тарифы обеспечили США "экономический рост и процветание на триллионы долларов и самую надежную национальную безопасность, какую мы когда-либо имели".

"Нас снова уважают, возможно, как никогда раньше", - резюмировал американский лидер.

США Дональд Трамп Рождество поздравление
