Береговая охрана США ждет подкрепления для захвата направлявшегося в Венесуэлу танкера

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Береговая охрана США до прибытия подкрепления не может захватить танкер Bella 1, который направлялся в Венесуэлу за нефтью, сообщило издание The Independent.

Береговая охрана США в настоящее время ожидает прибытия специализированных групп для того, чтобы подняться на борт и захватить находящийся под санкциями нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья, сообщило издание со ссылкой на официальное лицо, знакомое с ситуацией. Ранее судно отказалось подчиниться требованиям Береговой охраны, оснащенной катерами, и поэтому она не смогла подняться на его борт. В настоящее время судно уже вышло из района Карибского моря и направляется на восток в Атлантике.

Эта задача ляжет на одно из двух специализированных подразделений, известных как группы реагирования по безопасности на море (MSRT), которые обучены подниматься на борт судов с помощью спуска на веревках с вертолетов, отмечает издание.

Американский чиновник пояснил, что одна из групп MSRT находится на авианосце USS Gerald Ford, который курсирует в Карибском море, но в то время он был слишком далеко от Bella 1, чтобы провести операцию по высадке на борт. Остальные группы Береговой охраны обладают ограниченными ресурсами для проведения таких операций.

В отличие от ВМС США, береговая охрана обладает полномочиями правоохранительных органов, что позволяет ей подниматься на борт и захватывать суда, находящиеся под санкциями США.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп приказал ввести блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и покидающих её, что стало последним шагом Вашингтона по усилению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, указывает издание.

Береговая охрана уже успешно захватила два нефтяных танкера в международных водах вблизи Венесуэлы - нефтяной танкер Skipper, который находится под санкциями из-за связей с Ираном, и танкер Centuries.