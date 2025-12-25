США перебросили в Карибское море еще пять самолетов для спецопераций

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американское командование направило в Пуэрто-Рико еще пять самолетов, которые можно задействовать при проведении различных спецопераций, сообщает Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Эти самолеты базируются в аэропорту Рафаэль Эрнандес в городе Агуадилья и на базе ВМС "Рузвельт-Роудс" в городе Сейба - двух ключевых баз для поддержки операций США в Карибском море. Речь идет о самолетах MC-130J Commando II - варианте военно-транспортного самолета C-130J. Эту версию используют для скрытых операций при плохой видимости, во вражеском окружении, в том числе для незаметного проникновения или для вывоза своих сил, для дозаправки в воздухе вертолетов и конвертопланов.

Newsweek напоминает, что в последние месяцы Пуэрто-Рико стало местом концентрация воздушных сил США; в частности, командование вновь ввело в строй базу "Рузвельт-Роудс".

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США направили в регион летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту. По словам одного из собеседников издания, речь идет минимум о десяти конвертопланах V-22, которые прибыли с базы ВВС "Кэннон" в штате Нью-Мексико. Также в Пуэрто-Рико прилетели военно-транспортные самолеты Boeing C-17 - c баз армии США "Форт-Стюарт" и "Форт-Кэмбелл".

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В октябре президент США Дональд Трамп приказал ввести блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и покидающих ее, что стало очередным шагом Вашингтона по усилению давления на Мадуро.

Береговая охрана США успешно захватила два нефтяных танкера в международных водах вблизи Венесуэлы - нефтяной танкер Skipper, который находится под санкциями из-за связей с Ираном, и танкер Centuries.