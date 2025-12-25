Эр-Рияд призвал Южный переходный совет вывести отряды из занятых ими провинций Йемена

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии призвали сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) отвести свои силы из ранее взятых ими под контроль провинций Хадрамаут и Эль-Махра на юге Йемена.

"Королевство надеется, что общественные интересы возобладают, и ЮПС прекратит эскалацию ситуации, срочно и планомерно выведет войска из двух провинций", - говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

В Эр-Рияде отметили, что захват ЮПС двух провинций стал односторонним шагом, не согласованным ни с руководящим президентским советом Йемена - исполнительным органом правительства страны, ни с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Власти Саудовской Аравии ведут работу с президентским советом и ОАЭ для решения проблемы. Также Саудовская Аравия и ОАЭ направили совместную команду из военных в Аден для переговоров с ЮПС, которые должны привести к отводу их сил.

В свою очередь в йеменском правительстве приветствовали такую позицию Эр-Рияда.

Ранее в декабре ЮПС взяли под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись признанном на международном уровне йеменским правительством. Позднее глава ЮПС Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди заявлял, что теперь пора переходить к операции против хуситов, удерживающих север страны, включая столицу Сану.

В ЮПС выступают в том числе за отделение южных районов Йемена.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой ЮПС, тоже входят в коалицию.