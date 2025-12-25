В Грузии задержан бывший министр обороны Бачо Ахалая

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали бывшего министра обороны страны Бачо Ахалаю по обвинению в организации попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября, сообщает СГБ.

По информации спецслужбы, поминутно доказаны интернет-контакты 4 октября Ахалаи с другими организаторами попытки штурма. СГБ считает, что эти интернет-контакты с целью конспирации происходили через жену Ахалаи Анну Надареишвили. В отношении нее СГБ проводит расследование.

Ахалая был министром обороны в правительстве Грузии Михаила Саакашвили в 2009-2012 годах. Когда к власти пришла "Грузинская мечта", Ахалая в 2012 году был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в пытках заключенных в свою бытность в 2005 году начальником департамента по исполнению наказаний МВД Грузии.

На свободу он вышел в марте 2022 года.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь.