Поиск

В Грузии задержан бывший министр обороны Бачо Ахалая

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали бывшего министра обороны страны Бачо Ахалаю по обвинению в организации попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября, сообщает СГБ.

По информации спецслужбы, поминутно доказаны интернет-контакты 4 октября Ахалаи с другими организаторами попытки штурма. СГБ считает, что эти интернет-контакты с целью конспирации происходили через жену Ахалаи Анну Надареишвили. В отношении нее СГБ проводит расследование.

Ахалая был министром обороны в правительстве Грузии Михаила Саакашвили в 2009-2012 годах. Когда к власти пришла "Грузинская мечта", Ахалая в 2012 году был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в пытках заключенных в свою бытность в 2005 году начальником департамента по исполнению наказаний МВД Грузии.

На свободу он вышел в марте 2022 года.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь.

МВД Тбилиси Грузия Бачо Ахалая СГБ Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

 Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

 Камбоджа и Таиланд начали переговоры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7964 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });