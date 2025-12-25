Поиск

На горе Килиманджаро в крушении спасательного вертолета погибли 5 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Танзании на горе Килиманджаро разбился спасательный вертолет, погибли все пять человек, находившиеся на борту, сообщает AP со ссылкой на полицию.

Катастрофа произошла вечером 24 декабря на высоте более чем 4000 метров. Вертолет подобрал двух иностранных туристов, которых нужно было эвакуировать по состоянию здоровья, и упал по дороге назад. Погибли и эти туристы, и местный врач, и инструктор, и пилот.

Разбившийся вертолет принадлежит компании Kilimanjaro Aviation, которая в том числе оказывает услуги по медицинской эвакуации. Компания случившееся пока не комментировала.

Управление гражданской авиации Танзании заявило, что расследует причины случившегося.

Авиакатастрофы на Килиманджаро происходят редко, отмечает АР, последняя случилась в ноябре 2008 года, погибли четверо.

