Поиск

Премьер-министр Грузии заявил, что ЕС выгодно улучшение отношений с республикой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал убеждение, что Евросоюзу выгодно улучшение отношений с республикой, заявил, что с оптимизмом смотрит на перезагрузку отношений в будущем году.

"Объективно не входит в интересы Евросоюза продолжение подобного типа негативных отношений с Грузией, тем более на фоне имеющихся трудностей у Евросоюза, вызванных военными действиями на Украине и потерей очень выгодного российского рынка ", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Премьер-министр считает, что в этих условиях в интересах Евросоюза найти новые пути на Восток и самый эффективный путь в этом направлении проходит через Грузию в страны Центральной Азии и Китай.

"Когда Евросоюз этого не делает, мы можем сделать логический вывод - европейская бюрократия не может действовать суверенно. Другого объяснения у нас нет", - сказал Кобахидзе.

Он назвал абсурдом недавнюю встречу представителей Евросоюза с семью государствами Азии и Южного Кавказа по вопросам транспортных связей через Черное море, на которую не была приглашена Грузия, единственная среди этих стран, имеющая выход к этому морю.

"Мы все же с оптимизмом смотрим на перезагрузку отношений с Евросоюзом в будущем году", - сказал Кобахидзе.

Грузия Евросоюз Ираклий Кобахидзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

 Папа римский в Рождество призвал к решению всех конфликтов в мире

Число ламп праздничной иллюминации в Германии снизится второй год подряд

Что случилось этой ночью: четверг, 25 декабря

Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства атомной подлодки

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Камбоджа и Таиланд начали переговоры

 Камбоджа и Таиланд начали переговоры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7965 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });