Премьер-министр Грузии заявил, что ЕС выгодно улучшение отношений с республикой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал убеждение, что Евросоюзу выгодно улучшение отношений с республикой, заявил, что с оптимизмом смотрит на перезагрузку отношений в будущем году.

"Объективно не входит в интересы Евросоюза продолжение подобного типа негативных отношений с Грузией, тем более на фоне имеющихся трудностей у Евросоюза, вызванных военными действиями на Украине и потерей очень выгодного российского рынка ", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Премьер-министр считает, что в этих условиях в интересах Евросоюза найти новые пути на Восток и самый эффективный путь в этом направлении проходит через Грузию в страны Центральной Азии и Китай.

"Когда Евросоюз этого не делает, мы можем сделать логический вывод - европейская бюрократия не может действовать суверенно. Другого объяснения у нас нет", - сказал Кобахидзе.

Он назвал абсурдом недавнюю встречу представителей Евросоюза с семью государствами Азии и Южного Кавказа по вопросам транспортных связей через Черное море, на которую не была приглашена Грузия, единственная среди этих стран, имеющая выход к этому морю.

"Мы все же с оптимизмом смотрим на перезагрузку отношений с Евросоюзом в будущем году", - сказал Кобахидзе.