Премьер-министр Грузии поддержал идею провести дебаты о евроинтеграции

Дебаты предложила евроскептически настроенная партия "Единая нейтральная Грузия"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что вступление в Евросоюз остается целью Грузии, однако он не против предложенных партией "Единая нейтральная Грузия" дебатов по вопросам, касающимся евроинтеграции.

"У нас есть заявленная цель, и эта цель заключается в том, чтобы Грузия в конечном итоге стала членом Европейского союза", - прокомментировал он заявление партии "Единая нейтральная Грузия" о том, что партия требует от властей дебатов по вопросу целесообразности продолжения курса на вступление страны в ЕС.

По словам Кобахидзе, он не против "здоровой дискуссий по любым темам", включая тему плюсов и минусов того или иного процесса.

"Здесь речь не идет о том, следует ли нам пересмотреть нашу конституционную цель. Речь идёт о том, что у всего есть свои плюсы и минусы, и на эту тему можно вести нормальную, конструктивную дискуссию, например, о преимуществах и недостатках европейской интеграции. Это нормальный вопрос. Здоровая дискуссия возможна по любым темам, главное, чтобы она основывалась на аргументах, была открытой и предоставляла общественности больше информации по всем вопросам", - заявил премьер-министр.

"Единая нейтральная Грузия" 5 февраля заявила, что интеграция Грузии в ЕС принесет стране вред, а не пользу. Партия потребовала дебатов с представителями властей, так как в обществе, как там считают, все более актуальным становится вопрос: "Является ли выбранная правительством внешняя политика, закрепленная записью в Конституции, правильной и совместимой с национальными интересами, включая принципы национальной безопасности?"

"В настоящее время в стране нет более важного вопроса, и пока мы не избавимся от иллюзии европейской интеграции, которая уже стала угрозой для Грузии, страна не сможет успокоиться. Мы готовы доказать в ходе прямых дебатов с правительством крайнюю вредность нынешней внешней политики для нашей страны", - говорится в заявлении партии.