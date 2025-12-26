Шеф Пентагона заявил о готовности США к новым действиям в Нигерии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон готовится к новым действиям в защиту христиан в Нигерии после ударов американских военных по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Убийство невинных христиан в Нигерии и где бы то ни было должно быть немедленно прекращено. Военное министерство готовится к действиям", - написал он в соцсети Х.

"Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", - подчеркнул Хегсет.

Как сообщил ранее президент США Дональд Трамп, по его приказу американские военные нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии.

"Сегодня (...) Соединенные Штаты нанесли мощные и смертоносные удары по террористам ИГИЛ, которые нацелились и злобно убивали, в первую очередь, невинных христиан на северо-западе Нигерии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.



