МИД Нигерии подтвердил информацию об ударах США по объектам террористов в стране

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВВС США нанесли удары по террористическим объектам в Нигерии в рамках продолжающегося сотрудничества с властями страны в области безопасности, сообщает в пятницу МИД Нигерии.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, удары США были нанесены в рамках продолжающегося сотрудничества в области безопасности, включающего обмен разведданными и стратегическую координацию действий против групп боевиков.

"Это привело к высокоточным ударам с воздуха по террористическим объектам в Нигерии на северо-западе страны", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.

МИД Нигерии подтвердил приверженность страны защите прав всех граждан, "независимо от вероисповедания или этнической принадлежности".

Тем временем Африканское командование США (AFRICOM) заявило, что силы США "нанесли удар по просьбе нигерийских властей" в штате Сокото, убив нескольких террористов ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по его приказу американские военные нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-западе Нигерии.

"Сегодня (...) Соединенные Штаты нанесли мощные и смертоносные удары по террористам ИГИЛ, которые нацелились и злобно убивали, в первую очередь, невинных христиан на северо-западе Нигерии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Военный министр США Пит Хегсет в свою очередь заявил, что Пентагон готовится к новым действиям в защиту христиан в Нигерии.

Дональд Трамп Пит Хегсет Нигерия Исламское государство
