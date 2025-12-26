Поиск

Первый пуск ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" ожидается в I кв. 2026 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый тестовый пуск ракеты "Союз 5" с комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур перенесен на первый квартал 2026 года, сообщил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

"Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана и ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будет первый тестовый запуск", - сказал Мадиев в пятницу на брифинге.

Он добавил, что Казахстан ведет активную подготовку стартовой площадки "Байтерек". "Это наша собственная стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей", - отметил вице-премьер.

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", планировавшийся до конца 2025 года, с комплекса "Байтерек" на Байконуре перенесен по инициативе казахстанской стороны, принято решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

"Мы с партнёрами по проекту приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и для того, чтобы дополнительно убедиться в надёжности и безопасности пуска", - сказал заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации.

По его словам, на космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты "Союз-5". "И наземная инфраструктура, и сама ракета готовы к проведению первого пуска", - сообщил Баранов.

"Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача - обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек", - заявил замглавы "Роскосмоса".

В пресс-службе госкорпорации отметили, что реализация проекта "Байтерек" "проходит в плановом режиме и находится на завершающем этапе".

17 июня гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что старт "Союза-5" планируется до конца 2025 года со стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

"Байтерек" - российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

