Сепаратисты на юге Йемена обвинили Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В йеменском сепаратистском Южном переходном совете (ЮПС) в пятницу заявили, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по его отрядам в провинции Хадрамаут на юге Йемена, сообщает агентство Associated Press (AP).

В заявлении представителя Совета Амр Аль Бидха отмечается, что в момент ударов бойцы ЮПС действовали в восточной части провинции Хадрамаут с целью пресечь поставки контрабанды. Ранее силы ЮПС попадали в этом районе в засады, в результате чего погибли два человека, еще 12 получили ранения.

AP отмечает, что неясно, привели ли авиаудары к жертвам.

В свою очередь, представитель коалиции племен в Хадрамауте Фаиз бин Омар заявил агентству, что эти удары служат предостережением от Эр-Рияда, который накануне потребовал от ЮПС отвести свои отряды из занятых им провинций Хадрамаут и Эль-Махра.

Между тем власти ОАЭ, поддерживающие ЮПС, в пятницу поприветствовали усилия Саудовской Аравии по обеспечению безопасности и стабильности в Йемене.

В декабре ЮПС взяли под контроль две провинции на юге страны, которые до этого управлялись признанным на международном уровне йеменским правительством. Позднее глава ЮПС Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди заявлял, что теперь пора переходить к операции против хуситов, удерживающих север страны, включая столицу Сану.

В ЮПС выступают в том числе за отделение южных районов Йемена.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой ЮПС, тоже входят в коалицию.