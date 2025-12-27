Трамп рассчитывает на прогресс в украинском урегулировании на встрече с Зеленским

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил газете New York Post, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения в результате встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье.

"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", - сказал Трамп газете в телефонном разговоре.

Президент заявил: "Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать".

В то же время он добавил: "Однако каждый раз, когда одна сторона хочет этого, другая - нет".

"Я урегулировал восемь войн, и эта - самая сложная из всех. Но я думаю, мы добьемся своего", - сказал американский лидер.