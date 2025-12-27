Поиск

Трамп встретится с Зеленским в воскресенье в 23:00 по Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Белый дом официально подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как следует из расписания Трампа, встреча пройдет во Флориде в воскресенье в 15:00 по местному времени (23:00 по Москве).

Ранее американский президент заявил газете New York Post, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения по итогам встречи.

В то же время в интервью Politico он подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта зависит от его позиции, а не Зеленского.

"У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет", - сказал Трамп.

США Трамп Зеленский
