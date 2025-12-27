Поиск

Пезешкиан считает, что США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с западными странами и Израилем, считает иранский президент Масуд Пезешкиан.

"По моему мнению, мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах", - сказал Пезешкиан в интервью, опубликованном на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Однако, по словам президента, военные силы Ирана "стали намного сильнее, чем были во время предыдущих атак". Он добавил, что Тегеран в случае новых ударов готов дать "более решительный ответ".

Вместе с тем Пезешкиан отметил, что Иран значительно улучшил отношения с соседними странами, в том числе в области культуры и экономики. В этой связи он упомянул Азербайджан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и другие страны.

Пезешкиан добавил, что Иран выстроил "очень хорошие отношения" с Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Иран Масуд Пезешкиан США Израиль Европа война
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 27 декабря

В финской Лапландии сильный ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб

Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США

 Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США

СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров

 СМИ узнали, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут без европейских лидеров

Бывший работник фабрики в Японии напал на сотрудников с ножом и отбеливателем

Что случилось этой ночью: суббота, 27 декабря

Трамп заявил, что именно он будет диктовать Зеленскому условия урегулирования

Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене

 Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене

WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

 WSJ сообщила о планах Трампа встретиться с Зеленским в воскресенье

Что произошло за день: пятница, 26 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7988 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });