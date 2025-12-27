Поиск

В ЕС заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Евросоюзе подчеркнули значение для мира на Африканском Роге уважения территориальной целостности Сомали в связи с признанием Израилем Сомалиленда независимым государством.

"Европейский союз подтверждает важность уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, Уставами Африканского союза и Организации Объединенных Наций. Это имеет ключевое значение для мира и стабильности всего региона Африканского Рога", - говорится в опубликованном в субботу вечером заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Европейский союз призывает к конструктивному диалогу между Сомалилендом и Федеральным правительством Сомали для урегулирования давних разногласий", - отмечается в документе.

Накануне Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали соответствующую декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдуллахи - от имени своей страны", - сообщила 26 декабря The Times of Israel.

В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение Израиля в отношении Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд.

Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

