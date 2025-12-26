Четыре страны осудили признание Израилем независимости Сомалиленда

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ.

"Главы МИД подтвердили полное неприятие и осуждение признания Израилем региона Сомалиленд, подчеркнули полную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали", - говорится в заявлении МИД Египта по итогам телефонного разговора главы ведомства Бадра Абдельати с его сомалийским, турецким и джибутийским коллегами.

Телефонный разговор министров состоялся вскоре после того, как Израиль объявил о признании независимости Сомалиленда, став первой страной, которая совершила этот шаг.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали соответствующую декларацию, также ее подписал президент Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдуллахи.

По словам Саара, вскоре стороны откроют друг у друга посольства и назначат послов.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.