США сосредоточили близ Карибского моря семь эскадрилий боевых истребителей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты развернули на базах и кораблях в регионе Карибского моря семь эскадрилий боевых истребителей общим количеством примерно 78 самолетов, а также крупную группировку тяжелых ударных беспилотников, сообщают американские СМИ.

Как сообщало издание The War Zone, во второй половине декабре на базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико для усиления авиационного компонента Южного командования (SOUTHCOM) прибыла эскадрилья истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США. По данным Army Recognition, это ориентировочно 14 самолетов. Она дополнила уже базирующуюся там с сентября эскадрилью из 10 истребителей F-35B Корпуса морской пехоты США. Кроме того, на этой базе размещена эскадрилья из шести истребителей вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier.

В Карибском море к северу от Венесуэлы в настоящее время курсирует американский атомный авианосец USS Gerald Ford, который несет 48 боевых истребителей F/A-18F Super Hornet в составе четырех эскадрильей. Кроме того, большой десантный корабль USS Iwo Jima оснащен шестью палубными истребителями AV-8B Harrier.

В международном аэропорту Рафаэль Эрнандес на севере Пуэрто-Рико размещены 10 тяжелых дальних разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper, которые могут нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования.

Американская авиационная группировка в регионе Карибского моря также состоит из большого количества самолетов радиоэлектронной борьбы, радиолокационного обнаружения, поддержки операций спецназа, воздушных заправщиков и транспортников, а также вертолетов огневой поддержки и проведения поисково-спасательных операций.

По данным журнала Newsweek, американское командование направило на прошлой неделе в Пуэрто-Рико дополнительно пять самолетов для проведения спецопераций MC-130J Commando II, который является вариантом военно-транспортного самолета C-130J. Теперь в аэропорту Рафаэль Эрнандес размещается 10 таких самолетов.

The Wall Street Journal 23 декабря сообщила, что США также направили в регион дополнительно группу конвертопланов VB-22A, которые могут использоваться для проведения операций сил специального назначения. На данный момент в аэропорту Рафаэль Эрнандес находятся 11 таких летательных аппаратов.

Как отмечают СМИ, развертывание авиационной группировки в Карибском регионе является очередным шагом наращивания американских сил в регионе в рамках миссии по оказанию политического и военного давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро с тем, чтобы он ушел в отставку.