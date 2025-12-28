Поиск

Военные Израиля начали получать лазерные установки для борьбы с воздушными целями

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Компания Rafael Advanced Defense Systems передала Армии обороны Израиля первую из заказанных лазерных систем ПВО Iron Beam, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Это первый раз, когда система перехвата при помощи лазера высокой мощности достигла уровня полноценной эксплуатации", - цитирует газета слова главы израильского Минобороны Исраэля Каца.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет "о переходе от стадии разработок к серийному производству" и о "лишь начале технической революции", которая усилит оборонный потенциал Израиля и снизит затраты на оборону.

По данным издания, Iron Beam встанут на вооружение ВВС, эти установки интегрируют в многоуровневую систему обороны, наряду с ПРО "Железный купол", "Хец" и "Праща Давида".

В середине сентября в израильском Минобороны объявили, что технология Iron Beam введена в строй, и батареи из таких установок в предстоящие месяцы разместят в разных районах Израиля. Установки на испытаниях перехватывали реактивные и минометные снаряды, а также БПЛА.

The Jersusalem Post тогда напоминало, что разработки таких вооружений также ведут США, РФ, КНР, Британия, ФРГ, Япония, но Израиль смог первым перейти с ними от стадии испытаний к использованию на поле боя.

В октябре 2024 года сообщалось, что Минобороны Израиля подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam.

Израиль Iron Beam
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что ООН нужно действовать активнее для урегулирования конфликтов

ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

 ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

Президент Сомали призвал защитить единство страны

Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в Китае

 Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в Китае

В Гвинее избирают президента, впервые после военного переворота 2021 года

Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

 Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни

В ЦАР изберут президента и органы законодательной власти

CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

 CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

Шторм нанес в Финляндии самые значительные повреждения электросети за последние 10 лет
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });