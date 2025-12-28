Военные Израиля начали получать лазерные установки для борьбы с воздушными целями

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Компания Rafael Advanced Defense Systems передала Армии обороны Израиля первую из заказанных лазерных систем ПВО Iron Beam, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Это первый раз, когда система перехвата при помощи лазера высокой мощности достигла уровня полноценной эксплуатации", - цитирует газета слова главы израильского Минобороны Исраэля Каца.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет "о переходе от стадии разработок к серийному производству" и о "лишь начале технической революции", которая усилит оборонный потенциал Израиля и снизит затраты на оборону.

По данным издания, Iron Beam встанут на вооружение ВВС, эти установки интегрируют в многоуровневую систему обороны, наряду с ПРО "Железный купол", "Хец" и "Праща Давида".

В середине сентября в израильском Минобороны объявили, что технология Iron Beam введена в строй, и батареи из таких установок в предстоящие месяцы разместят в разных районах Израиля. Установки на испытаниях перехватывали реактивные и минометные снаряды, а также БПЛА.

The Jersusalem Post тогда напоминало, что разработки таких вооружений также ведут США, РФ, КНР, Британия, ФРГ, Япония, но Израиль смог первым перейти с ними от стадии испытаний к использованию на поле боя.

В октябре 2024 года сообщалось, что Минобороны Израиля подписало контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam.