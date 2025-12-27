Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о деэскалации напряженности вдоль границы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль общей границы, сообщила газета Кhmer Times.

В совместном заявлении обе стороны подчеркнули "важность мирного урегулирования споров в атмосфере доверия, искренности, добросовестности и взаимного уважения в соответствии с уставом ООН, уставом АСЕАН и Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии".

Камбоджа и Таиланд подтвердили твердую приверженность отказу от угрозы силой или ее применения, уважению международного права и международно признанных границ, а также поддержке независимости, суверенитета, равенства и территориальной целостности друг друга.

В основе соглашения лежит немедленное и безоговорочное прекращение огня, которое вступает в силу в 12:00 по местному времени (8:00 по Москве) 27 декабря 2025 года после 20 дней интенсивных боевых действий вдоль границы.