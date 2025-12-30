Поиск

В Иране пообещали жесткий ответ на любую потенциальную агрессию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Тегеран предпримет ответные меры в случае агрессии в свой адрес, заверил политический советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - Али Шамхани на фоне предупреждения президента США Дональда Трампа.

"Иранский ракетный потенциал и оборона не поддаются контролю и не требуют и не зависят от разрешения. Любая агрессия столкнется с немедленным жестким ответом, превосходящим все ожидания ее планировавших", - говорится в распространенном The Jerusalem Post заявлении Шамхани.

По его словам, в соответствии с иранской оборонной доктриной, "ответные меры разрабатываются до того, как угрозы материализуются".

Издание отмечает, что Шамхани также является представителем Хаменеи в Совете обороны Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана.

"Если это подтвердится, то будут последствия. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

