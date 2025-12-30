В МИД РФ назвали тревожными очередные угрозы нанесения военных ударов по Ирану

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Заявления о возможности нанесения новых ударов по Ирану вызывают обоснованную тревогу, в России призывают выбрать путь дипломатии и переговоров, заявили в МИД РФ.

"Прозвучавшие 29 декабря в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США агрессивные заявления о возможности нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики Иран, в том числе по находящимся там объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, вызывают обоснованную тревогу", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.

"Как показывает опыт, конфронтация лишь порождает трагедию и создает реальные, а не мнимые угрозы международному миру и безопасности, отдаляя вовлеченные стороны от достижения искомых развязок", - отмечают на Смоленской площади.

"По-прежнему исходим из того, что единственно верным выбором является путь дипломатии и переговоров с целью выработки долгосрочных устойчивых решений по иранскому мирному атому с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Тегерана", - подчеркивается в комментарии представителя МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана.

"Если это подтвердится, то будут последствия. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Политический советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Шамхани на фоне предупреждения Трампа заявил, что Тегеран предпримет ответные меры в случае агрессии в свой адрес.

"Иранский ракетный потенциал и оборона не поддаются контролю и не требуют, и не зависят от разрешения. Любая агрессия столкнется с немедленным жестким ответом, превосходящим все ожидания ее планировавших", - говорилось в распространенном The Jerusalem Post заявлении Шамхани.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.