Власти Йемена потребовали от войск ОАЭ в течение суток покинуть территорию республики

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ОАЭ обязаны в течение суток отвести свои войска с йеменской территории, заявил во вторник в телевизионном обращении председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими

"ОАЭ стали действовать против народа Йемена", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова аль-Алими.

Он объявил 90-дневный режим чрезвычайной ситуации на территории всего Йемена, добавив, что власти на 72 часа закрывают все пункты пересечения границы Йемена, в том числе морским и воздушным транспортом.

Аль-Алими уточнил, что исключение делается для грузов, перевозимых арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. При этом он поблагодарил коалицию за укрепление власти йеменского правительства.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией правительство Йемена разрывает оборонное соглашение с ОАЭ. Также аль-Алими обвинил Южный переходный совет (ЮПС) в отказе вступить в диалог для урегулирования разногласий. Председатель совета напомнил, что ранее войска коалиции атаковали два судна с грузом вооружений для ЮПС, и подчеркнул, что отправка этих вооружений из ОАЭ была "шагом на пути к эскалации".

Аль-Алими добавил, что йеменские войска отправят на юг страны в провинции Хадрамаут и Эль-Махра, ранее занятые войсками ЮПС, для возвращения под контроль местных военных лагерей.

Ранее в декабре ЮПС взяли под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра, которые до этого управлялись признанном на международном уровне йеменским правительством. Позднее Саудовская Аравия заявила о необходимости для ЮПС отвести свои силы из занятых провинций.

Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия нанесла удары по портовому городу Эль-Мукалла в Йемене. По данным агентства SPA, целью ударов были прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два корабля, которые доставили "большое количество оружия и боевых машин" силам ЮПС.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой ЮПС, тоже входят в коалицию.