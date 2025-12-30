Поиск

ОАЭ отрицают обвинения Эр-Рияда в попытках обострения конфликта в Йемене

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ отрицают заявления Эр-Рияда о поощрении проведения сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС) Йемена военных операций недалеко от границы с Саудовской Аравией, сообщает во вторник государственное агентство ВАМ.

"ОАЭ решительно выступают против любых попыток обвинить страну в росте напряженности между сторонами йеменского конфликта и отрицают обвинения в том, что они оказывали давление или давали указания по проведению военных операций какой-либо из сторон, которые могут подорвать безопасность Саудовской Аравии или поставить под удар ее границу", - говорится в сообщении.

Власти страны отметили, что отрицают совершение каких-либо действий, которые могли бы навредить Саудовской Аравии или ближневосточному региону в целом.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия утром вторника нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене, целью которых, по утверждению Эр-Рияда, стали прибывшие из Фуджейры (ОАЭ) два судна, предположительно доставлявшие оружие силам ЮПС. После этого председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими заявил, что в связи со сложившейся ситуацией правительство Йемена разрывает оборонное соглашение с ОАЭ.

Позже власти Саудовской Аравии заявили о разочаровании в связи с тем, что ОАЭ, по версии Эр-Рияда, убедили силы ЮПС провести военные операции в Йемене вблизи южных границ Саудовской Аравии.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, захватили столицу страны Сану и большую часть севера Йемена. Арабская коалиция, вмешавшаяся в конфликт в 2015 году, поддерживает войска йеменского правительства. При этом ОАЭ, которые тренируют и финансируют группировки под эгидой ЮПС, тоже входят в коалицию.

