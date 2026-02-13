Поиск

Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор после изменения ее Конституции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Формализация мира между Азербайджаном и Арменией зависит от Еревана, как только в армянской Конституции будут устранены территориальные претензии к Азербайджану, мирный договор может быть подписан уже на следующий день, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вы знаете, что это не от нас зависит (сроки подписания мирного договора - ИФ). Наша позиция известна, она доведена до армянской стороны. В Конституцию Армении должны быть внесены изменения. Как только эти изменения будут сделаны, мы можем подписать мирный договор на следующий день", - сказал Алиев в пятницу азербайджанским журналистам в Мюнхене, отвечая на вопрос о возможности подписания мирного договора уже в 2026 году.

При этом президент подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией сегодня есть мир. "Вашингтонские договоренности, парафирование мирного договора, де-факто означают мир. Формализация мира зависит от армянской стороны. Чем быстрее будут внесены изменения в конституцию и будут устранены из нее территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор", - добавил Алиев.

