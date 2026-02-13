Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине, и украинскому президенту Владимиру Зеленскому тоже нужно включиться в работу. Об этом сообщает Bloomberg.

"Да, Зеленскому надо бы взяться за дело, Россия хочет соглашения, - сказал он. - Зеленскому нужно бы приняться за работу, иначе он упустит отличную возможность".

Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдут 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел 4-5 февраля в Абу-Даби, российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с делегацией США в Женеве. По его словам, "Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной".