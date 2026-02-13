Поиск

Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине, и украинскому президенту Владимиру Зеленскому тоже нужно включиться в работу. Об этом сообщает Bloomberg.

"Да, Зеленскому надо бы взяться за дело, Россия хочет соглашения, - сказал он. - Зеленскому нужно бы приняться за работу, иначе он упустит отличную возможность".

Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдут 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел 4-5 февраля в Абу-Даби, российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с делегацией США в Женеве. По его словам, "Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной".

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

 Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор после изменения ее Конституции

Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

 Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

Швеция выделит 100 миллионов евро на поддержку Украины

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

 Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

 Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Около 3 тыс. российских туристов остаются на Кубе

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Переговорщики США, РФ и Украины могут встретиться на следующей неделе
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 49 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });