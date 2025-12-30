В Анкаре и Стамбуле задержали более 120 человек по подозрению в связях с ИГ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Турции во вторник в ходе рейдов в Анкаре и Стамбуле взяла под стражу свыше 120 человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает Associated Press.

В частности, в Стамбуле полицейские во вторник одновременно провели обыски по 114 адресам, задержали 110 подозреваемых. В Анкаре число задержанных составило 17 человек, в том числе 11 иностранцев. Полиция, в частности, нашла улики, указывающие на контакты этих лиц с боевиками ИГ в зонах конфликтов за рубежом.

Некоторых из задержанных связывают с перестрелкой, произошедшей накануне в провинции Ялова; другие, по данным прокуратуры, планировали атаки на Рождество и Новый год.

Ряд лиц подозревается в сборе денег под прикрытием благотворительности и переправке средств ИГ в Сирию.

Накануне сообщалось, что трое полицейских погибли и восемь получили ранения при рейде против боевиков ИГ на северо-западе Турции в провинции Ялова. По словам главы МВД Турции Али Ерликая, в ходе операции силы безопасности ликвидировали шестерых боевиков.

На прошлой неделе полиция задержала 115 членов группировки, которые готовили нападения во время Рождества и Нового года.

За последние годы ИГ совершила в Турции несколько терактов, включая стрельбу в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь 1 января 2017 года, в результате которой погибли 39 человек, и атаки в аэропорту имени Ататюрка в 2016 году, унесшей жизни 45 человек.