США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана проведут в ближайший вторник в Женеве раунд переговоров по ядерной проблеме, сообщил в ночь на субботу журналист Axios Барак Равид.
"США и Иран, как ожидается, проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по атому", - написал он в соцсети X со ссылкой на источники и на неназванное американское официальное лицо.
Предыдущий раунд переговоров между сторонами состоялся ранее этой зимой в Омане.