США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана проведут в ближайший вторник в Женеве раунд переговоров по ядерной проблеме, сообщил в ночь на субботу журналист Axios Барак Равид.

"США и Иран, как ожидается, проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по атому", - написал он в соцсети X со ссылкой на источники и на неназванное американское официальное лицо.

Предыдущий раунд переговоров между сторонами состоялся ранее этой зимой в Омане.