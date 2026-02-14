Рубио обсудил с Рютте военные расходы стран НАТО

C Мерцем - украинское урегулирование

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава госдепа Марко Рубио сообщил, что обсудил в Мюнхене с генсеком НАТО Марком Рютте тему расходов союзников на оборону.

"В ходе встречи с генсеком НАТО Рютте я подчеркнул, что важно наращивать расходы союзников на оборону, так как это необходимо для защиты от угроза нынешнего века", - написал он в соцсети X в ночь на субботу.

Ранее Рубио сообщил, что провел встречу и с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, на которой, среди прочего, "обсудили усилия по завершению конфликта между Россией и Украиной, а также - усиление партнерства между США и Европой".

Рубио находится с визитом в ФРГ, где в субботу выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.

