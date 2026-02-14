Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 14 февраля

Двое погибших после обстрела Белгорода, Макрон намерен установить канал связи с Москвой, переговоры США и Ирана продолжатся в Женеве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, пятеро пострадали. После обстрела была серьезно повреждена энергетическая инфраструктурав, в городе отключали свет, отопление и водоснабжение.

- В Бодайске Иркутской области остаются без тепла 98 жилых домов, в том числе 24 многоквартирных. Теплоснабжение восстановлено в 69 жилых домах.

- Президент Франции Эммануэль Макрон планирует установить канал связи с Россией. "На кону стоят наши собственные европейские интересы, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на нашем континенте", - заявил Макрон.

- США и Иран проведут очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе в Женеве 17 февраля, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

- Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте в Мюнхене военные расходы стран-членов Североатлантического альянса. Кроме того, Рубио обсудил урегулирование конфликта на Украине и усиление партнерства Штатов и Европы с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

- Похолодание ожидается в Москве в воскресенье. Уже к утру температура будет около минус 8 - минус 10, в начале следующей недели холодная погода сохранится.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 14 февраля

США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля

 США и Иран проведут переговоры в Женеве 17 февраля

Рубио обсудил с Рютте военные расходы стран НАТО

Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

 Трамп призвал Зеленского включиться в переговоры о мирном соглашении

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Алиев заявил о готовности подписать с Арменией мирный договор после изменения ее Конституции

Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

 Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

Швеция выделит 100 миллионов евро на поддержку Украины

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

 Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

 Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 57 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });