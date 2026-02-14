Что случилось этой ночью: суббота, 14 февраля

Двое погибших после обстрела Белгорода, Макрон намерен установить канал связи с Москвой, переговоры США и Ирана продолжатся в Женеве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, пятеро пострадали. После обстрела была серьезно повреждена энергетическая инфраструктурав, в городе отключали свет, отопление и водоснабжение.

- В Бодайске Иркутской области остаются без тепла 98 жилых домов, в том числе 24 многоквартирных. Теплоснабжение восстановлено в 69 жилых домах.

- Президент Франции Эммануэль Макрон планирует установить канал связи с Россией. "На кону стоят наши собственные европейские интересы, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на нашем континенте", - заявил Макрон.

- США и Иран проведут очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе в Женеве 17 февраля, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

- Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте в Мюнхене военные расходы стран-членов Североатлантического альянса. Кроме того, Рубио обсудил урегулирование конфликта на Украине и усиление партнерства Штатов и Европы с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

- Похолодание ожидается в Москве в воскресенье. Уже к утру температура будет около минус 8 - минус 10, в начале следующей недели холодная погода сохранится.