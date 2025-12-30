В Южной Корее одобрили начало эксплуатации атомного блока мощностью 1400 МВт

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ядерной безопасности и защите Южной Кореи одобрила начало эксплуатации атомного блока мощностью 1400 МВт, строительство которого длилось почти десять лет.

Как говорится в сообщении регулятора, Korea Hydro & Nuclear Power Co. проведет пробный запуск блока номер 3 на АЭС "Саль" (Sauel) в городе Ульсан длительностью полгода. После этого в 2026 году планируется ввести реактор в коммерческую эксплуатацию.

В Южной Корее действуют 26 ядерных реакторов, еще три находятся на стадии строительства, сообщается на сайте госкомпании Korea Hydro & Nuclear Power. В 2024 году на долю атомной энергетики пришлось 31,7% производства электроэнергии в стране.