Третий раунд переговоров России, США и Украины начнется в Женеве во вторник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новый раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса стартует во вторник в Женеве, состав российской делегации на них и обсуждаемая тематика претерпели изменения.

О времени начала переговоров не сообщается. Два предыдущих раунда, первый из которых состоялся 23-24 января в Абу-Даби, а второй там же 4 и 5 февраля, начинались рано утром и оба раза проходили за закрытыми дверями, без итоговых заявлений для прессы.

Оба раунда переговоров в ОАЭ российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и вся группа переговорщиков состояла из военных.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в конце прошлой недели, что российскую делегацию в Женеве возглавит помощник главы российского государства Владимир Мединский, который руководил переговорщиками России на консультациях в Стамбуле в 2025 году.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о причинах возвращения Мединского в переговорный процесс, Песков пояснил, что тот был и остается главой делегации российских переговорщиков.

По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, "потому что там шла речь по вопросам безопасности, по вопросам, которые касались непосредственно военных и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков".

Песков подчеркнул, что "в Женеве имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, которые, в частности, касаются территорий и которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем". "Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - отметил пресс-секретарь президента.

Он также подтвердил, что российская делегация (сформированная для переговоров в Женеве) расширена и в нее войдет участвовавший в стамбульских встречах замглавы МИД РФ Михаил Галузин и другие эксперты. Костюков также будет в составе делегации, уточнил представитель Кремля.

Известно также, что в Женеву направляется и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он летит туда не для участия в трехсторонних переговорах, а для продолжения контактов по вопросам экономического взаимодействия с США, пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Дмитриев "работает по отдельному треку - это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия (с США - ИФ)". "Ожидаем, что в Женеве также пройдут и встречи в рамках этой группы", - сказал Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако нерешенными остались самые трудные из них. В интервью агентству Bloomberg Рубио уточнил, что круг вопросов фактически свелся к проблеме Донбасса и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину.

Госсекретарь США также сообщил, что в третьем раунде переговоров в Женеве вновь будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые "посвятили этой проблеме огромное количество времени".

Рубио заявил, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров.

В понедельник на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном госсекретарь подчеркнул, что США стали единственными, кто смог вернуть за стол переговоров РФ и Украину. Дипломат отметил, что ни ООН, ни какая-либо европейская страна подобного результата не добились.

Рубио пообещал продолжить украинское урегулирование, однако допустил возможность неудачи на этом направлении. Также он подверг критике те силы, которые выступают против мирных инициатив Вашингтона.

Роль швейцарской стороны на переговорах в Женеве, как ожидается, будет исключительно организационная. Представители других стран ЕС о намерении прибыть в Женеву не заявляли.