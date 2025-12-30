Dongfeng выпустил более миллиона электромобилей в 2025 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Китайская Dongfeng Motor Corp. достигла годовой цели выпустить 1 млн автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Как сообщила компания, этот рубеж был достигнут на заводе, выпускающем люксовые гибридные внедорожники M-Hero, когда с конвейера сошел 10-тысячный экземпляр модели M817.

Dongfeng – один из трех ведущих государственных автопроизводителей Китая. Его портфель включает электромобили Voyah, M-Hero, eπ ("Е-пай") и Nanobox, которые нацелены на различные сегменты рынка.

Продажи электромобилей M-Hero в этом году выросли почти в четыре раза, Voyah – примерно вдвое, сообщила компания.