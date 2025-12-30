Глава ЕК назвала главной гарантией безопасности Украины ее присоединение к Евросоюзу

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен видит ключевую гарантию безопасности Украины в ее членстве в ЕС.

"В конечном счете, процветание свободного украинского государства зависит от вступления в ЕС. Это также является ключевой гарантией безопасности само по себе", - написала глава ЕК в соцсети X во вторник.

"Сегодня состоялась плодотворная дискуссия с европейскими лидерами о нашей поддержке Украины, ее безопасности и восстановлении страны", - сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, присоединение к ЕС приносит пользу не только вступающим в союз странам. Председатель ЕК отметила, что от последовательных волн расширения Евросоюза "выигрывает вся Европа".