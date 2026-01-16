Суд вновь поместил под арест главу ГК "Ташир" Карапетяна

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Апелляционный антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения в отношении российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Апелляционный антикоррупционный суд отменил решение Антикоррупционного суда, удовлетворив ходатайство Следственного комитета об аресте Самвела Карапетяна. Решение суда о содержании Карапетяна под домашним арестом отменено", - заявила армянским СМИ адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян.

По ее словам, в настоящее время Карапетян находится в медицинском центре "Наири".

30 декабря Антикоррупционный суд Армении принял решение об изменении меры пресечения Карапетяну, назначив домашний арест и освобождение под залог.

18 июня 2025 года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. 17 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила ЗАО "Электрические сети Армении" лицензии на распределение электрической энергии.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.