США ввели санкции против Ирана и Венесуэлы за торговлю дронами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 10 физических и юридических лиц из Ирана и Венесуэлы в связи с торговлей беспилотниками, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Сегодня OFAC вводит санкции в отношении базирующихся в Венесуэле и Иране 10 физических и юридических лиц, в том числе в отношении венесуэльской компании, которые внесли вклад в торговлю дронами Ирана с Венесуэлой", - говорится в заявлении.

В санкционные списки попали пять физических и три юридических лица из Ирана и по одному из Венесуэлы. В частности, ограничительные меры вводятся против венесуэльской Empresa Aeronautica Nacional.