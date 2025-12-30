Поиск

ЕС призвал Китай и Тайвань урегулировать через диалог напряженность между сторонами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Военные учения Китая близ Тайваня еще больше усиливают напряженность между двумя сторонами пролива и ставят под угрозу международный мир и стабильность, заявили в ЕС.

"Мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют стратегическое значение для региональной и глобальной безопасности и процветания. Мы вновь призываем к сдержанности и избеганию любых действий, способных еще больше обострить напряженность, которую следует урегулировать путем диалога между двумя сторонами пролива", - говорится в опубликованном вечером во вторник заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе подчеркивается, что ЕС "напрямую заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе".

"Мы выступаем против любых односторонних действий, изменяющих статус-кво, в частности силой или принуждением", - заявил представитель ЕВС.

Как сообщалось со ссылкой на китайскую Восточную зону боевого командования, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник в рамках проходящих военных учений "Справедливая миссия 2025" отработала в морской акватории к востоку от острова Тайвань операции по захвату и удержанию ключевых портов.

В ходе отработки операций оттачивались действия по переброске сил и проведению диверсионно-подрывных акций с участием элитных войск, говорилось в сообщении.

Кроме того, в ходе второго дня учений, которые начались 29 декабря, сухопутные силы Восточной зоны боевого командования НОАК в координации с подразделениями ВМС, ВВС и ракетных частей провели дальнобойные боевые стрельбы по морским целям в акваториях к югу и северу от острова Тайвань. В ходе стрельб использовали высокоточные ракеты.

ЕС Евросоюз Тайвань Китай
